28 сентября 2025 в 06:30

Маск объяснил, как попал в график дня Эпштейна

Маск заявил, что Эпштейн безуспешно пытался позвать его к себе в гости

Илон Маск Илон Маск Фото: Shutterstock/FOTODOM

Американский миллиардер Илон Маск заявил в соцсети X, что покойный финансист Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, приглашал его к себе на остров. Бизнесмен заверил, что не стал наносить визит скандально известному преступнику.

Эпштейн пытался сделать так, чтобы я приехал на его остров, но я отказался, — написал Маск.

Ранее стало известно, что упоминания предпринимателей Маска и Питера Тиля, а также бывшего старшего советника президента США Стива Бэннона обнаружили в ежедневных графиках финансиста Джеффри Эпштейна. Журналисты отметили, что копии документов предоставили члены комитета по надзору нижней палаты американского парламента от Демократической партии. Информация о том, что Эпштейн и Маск общались, без доказательств долгое время оставалась только слухами: их имена не фигурировали в обнародованных документах по делу финансиста.

До этого появились новые материалы с камер видеонаблюдения у тюремной камеры ныне покойного Эпштейна, в ночь его самоубийства они показывают так называемую пропавшую минуту. Уточняется, что этот стертый промежуток времени запустил теории заговора вокруг смерти американского финансиста, однако в камере, как оказалось, все было спокойно.

Джеффри Эпштейн
Илон Маск
США
финансисты
