04 сентября 2025 в 02:25

Стало известно, что происходило в пропавшую минуту дела Эпштейна

NYP: новые кадры по делу Эпштейна содержат пропавшую минуту в день его смерти

Джеффри Эпштейн (в центре) Джеффри Эпштейн (в центре) Фото: Uma Sanghvi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Новые материалы с камер видеонаблюдения у тюремной камеры ныне покойного Джеффри Эпштейна в ночь его самоубийства показывают так называемую пропавшую минуту, пишет газета New York Post. Уточняется, что этот стертый промежуток времени запустил теории заговора вокруг смерти американского финансиста, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, однако в камере, как оказалось, все было спокойно.

Речь идет о минуте в ночь с 9 на 10 августа 2019 года. Согласно последним материалам, указывает газета, выяснилось, что данные с камер переключаются в полночь, это приводит к объединению двух фрагментов записи. В результате стало известно, что в течение недостающей минуты, судя по всему, ничего не происходило.

Ранее комитет по надзору палаты представителей США запросил у распорядителей наследства Эпштейна альбом к его 50-летию. По данным СМИ, его составила Гислейн Максвелл, а внутри якобы есть фривольный рисунок женщины, сделанный президентом Дональдом Трампом. Американский лидер назвал это подделкой и подал в суд за клевету.

До этого стало известно, что Федеральное бюро расследований США скрыло из досье Эпштейна имя американского президента. В период проведения расследования Трамп считался частным лицом, поэтому на него распространялись законы о защите персональных данных.

