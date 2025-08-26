День знаний — 2025
26 августа 2025 в 20:44

В конгрессе запросили альбом Эпштейна с фривольным рисунком Трампа

Конгресс США потребовал передать альбом Эпштейна с возможным рисунком от Трампа

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Комитет по надзору палаты представителей США запросил у распорядителей наследства финансиста Джеффри Эпштейна альбом к его 50-летию, передает CNN. В нем может быть размещен фривольный рисунок женщины авторства американского президента Дональда Трампа.

Отмечается, что альбом для Эпштейна в 2003 году составила его подруга Гислейн Максвелл. Некоторые журналисты утверждают, что в нем можно отыскать рисунок Трампа. Сам президент США назвал запись поддельной и начал судебное разбирательство против СМИ по делу о клевете.

Предоставить <…> все записи, содержащиеся в указанной кожаной книге, составленной госпожой Гислейн Максвелл к 50-летию Эпштейна, — гласит запрос комитета.

Ранее Максвелл в ходе допроса в Министерстве юстиции США заявила об отсутствии неподобающего поведения со стороны Трампа. Она не предоставила компрометирующих показаний против каких-либо публичных фигур, включая бывшего президента Билла Клинтона. Помощница финансиста также опровергла существование так называемого списка клиентов у Эпштейна.

США
Дональд Трамп
Джеффри Эпштейн
Конгресс США
