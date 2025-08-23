Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 08:43

Помощница Эпштейна впервые высказалась о Трампе на допросе

Помощница Эпштейна Максвелл: Трамп не демонстрировал неподобающее поведение

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Помощница американского финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл в ходе допроса в Министерстве юстиции США заявила об отсутствии неподобающего поведения со стороны действующего президента Дональда Трампа, сообщает The Washington Post. Она не предоставила компрометирующих показаний против каких-либо публичных фигур, включая бывшего президента Билла Клинтона.

Он (Дональд Трамп. — NEWS.ru) был джентльменом во всех отношениях. Президент Трамп всегда был очень сердечен и добр ко мне, — сказала Максвелл.

Помощница Эпштейна также опровергла существование так называемого «списка клиентов» у финансиста. Вскоре после завершения допроса Максвелл была переведена в исправительное учреждение с менее строгим режимом содержания.

Ранее американские журналисты утверждали, что дружеские отношения между Трампом и Эпштейном продолжались около 15 лет — с 1990 по 2004 год. По их данным, знакомство произошло после того, как финансист приобрел недвижимость неподалеку от резиденции будущего президента. Мужчины регулярно посещали друг друга и организовывали совместные ужины с приглашением моделей.

Джеффри Эпштейн
Дональд Трамп
США
суды
