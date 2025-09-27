Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
27 сентября 2025 в 07:50

Илон Маск стал фигурировать в деле Эпштейна

Axios: в материалах по делу Эпштейна нашли упоминания Маска

Илон Маск Илон Маск Фото: Shutterstock/FOTODOM

Упоминания предпринимателей Илона Маска и Питера Тиля, а также бывшего старшего советника президента США Стива Бэннона обнаружили в ежедневных графиках финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает Axios. Журналисты отметили, что копии документов предоставили члены комитета по надзору нижней палаты американского парламента от Демократической партии.

В материале указано, что в СМИ уже появлялась информация о том, что эти трое бизнесменов общались с Эпштейном. Однако информация без доказательств долгое время оставалась только слухами: их имена не фигурировали в обнародованных документах по делу финансиста.

Ранее появились новые материалы с камер видеонаблюдения у тюремной камеры ныне покойного Эпштейна, в ночь его самоубийства они показывают так называемую пропавшую минуту. Уточняется, что этот стертый промежуток времени запустил теории заговора вокруг смерти американского финансиста, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, однако в камере, как оказалось, все было спокойно.

До этого комитет по надзору палаты представителей США запросил у распорядителей наследства Эпштейна альбом к его 50-летию. По данным СМИ, его составила Гислейн Максвелл, а внутри якобы есть фривольный рисунок женщины, сделанный президентом Дональдом Трампом. Американский лидер назвал это подделкой и подал в суд за клевету.

Илон Маск
Джеффри Эпштейн
США
бизнесмены
