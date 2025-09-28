Должны быть на каждом столе: готовим фаршированные перцы с рисом

Просто объедение! Готовим фаршированные перцы с рисо-мясной начинкой. Ингредиенты: перец болгарский — 10–12 шт. (1,2 кг), фарш свино-говяжий — 500 г, рис длиннозерный — 100 г, лук репчатый — 2 головки (200 г), морковка — 1 шт. (150 г), паста томатная — 60 г, сметана 20% — 60 г, вода — 500 мл, масло подсолнечное — для жарки, соль, молотый перчик — по вкусу, лаврушка — 2 листка.

Фаршированные перцы с рисом делают так: промытые, очищенные от семян овощи бланшируют в кипятке 3 минуты для пластичности. Отваривают рис 10 минут, превращают лук в кубики, трут морковь. Пассеруем все ингредиенты на растительном масле 7 минут. Соедините с фаршем и рисом, приправьте.

У вас должны появиться фаршированные перцы с рисом, наполненные начинкой на 2/3 части. Накройте срезанными верхушками и поставьте их вертикально. Смешайте томатную пасту со сметаной и водой, залейте до уровня 2/3 высоты перцев. Добавьте лавровый лист. После закипания тушите под крышкой на медленном огне 45 минут.

