Стала известна категория россиян, которым увеличат пенсию до конца года Сенатор Косихина: пенсии силовых структур вырастут с 1 октября 2025 года на 7,6%

Сенатор Наталия Косихина сообщила о плановом повышении пенсий с 1 октября для сотрудников силовых структур и военных пенсионеров на 7,6%, передает РИА Новости. Она добавила, что граждан, достигших 80-летнего возраста, также ждет индексация до 10 221,70 рубля.

С 1 октября 2025 года вырастут пенсии у военных пенсионеров и бывших сотрудников силовых ведомств. Это связано с индексацией окладов на 7,6%. Повышение затронет оклады по воинским должностям и воинским званиям военнослужащих, проходящих службу по контракту и по призыву, сотрудников Росгвардии, МВД, ФСИН, Федеральной противопожарной службы, таможенных органов и начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи, — сказано в сообщении.

Ранее Социальный фонд России сообщил о росте среднего размера пенсий в РФ почти на 350 рублей с начала 2025 года. К августу показатель достиг 23 519 рублей, при этом наибольший прирост отмечен у работающих пенсионеров — их выплаты увеличились на 516 рублей. Одновременно сократилась общая численность пенсионеров, состоящих на учете в СФР: с 41,2 до 40,8 млн человек.