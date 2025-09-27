Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 11:14

Одному президенту запретили въезд в США за выпады в адрес Трампа

Президенту Колумбии Петро запретили въезд в США после участия в митинге

Густаво Петро Густаво Петро Фото: Sebastian Barros/Keystone Press Agency/Global Look Press

США аннулировали визу президента Колумбии Густаво Петро, сообщил Госдеп в соцсети Х. Поводом стали его высказывания в Нью-Йорке, расцененные как подстрекательство к насилию.

Ранее сегодня президент Колумбии Густаво Петро вышел на улицу Нью-Йорка и призвал американских солдат не подчиняться приказам и подстрекать к насилию. Мы отзовем визу Петро в связи с его безрассудными и подстрекательскими действиями, — говорится в заявлении.

Петро во время митинга призывал американских солдат игнорировать приказы президента США Дональда Трампа. Он также поддержал Палестину и заявил, что военнослужащие не обязаны поддерживать политику насилия со стороны Вашингтона и Тель-Авива. По словам колумбийского лидера, необходимо сформировать «глобальные вооруженные силы», которые по мощи превзойдут ВС США.

Ранее американская делегация демонстративно покинула зал заседаний Генассамблеи ООН во время выступления Петро. Он критиковал подход администрации Трампа к борьбе с наркотрафиком и заявил о связи советников главы Белого дома с мафией.

Колумбия
США
Густаво Петро
митинги
визы
Дональд Трамп
