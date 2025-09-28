Аэропорт Жуковского перестал выпускать самолеты

Аэропорты в Жуковском (Раменское), Пскове и Ярославле временно перестали принимать и выпускать самолеты, заявил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Отмечается, что соответствующие изменения введены в целях безопасности.

Аэропорты Жуковский (Раменское), Псков, Ярославль, введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — написал он.

Ранее стало известно, что аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет рейсы. Артем Кореняко пояснил, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что в аэропорту Самары произошел бунт, около 300 пассажиров не могли улететь в Анталью на протяжении 15 часов. Сначала вылет задержали на два часа, затем людей посадили в самолет, уточняют авторы. В салоне пассажиры провели полчаса, а потом их отправили обратно в аэропорт из-за закрытого неба.

Тем временем план «Ковер» был введен над некоторыми районами Пензенской области, об этом информировали местные власти. Запреты на полеты фиксировались в аэропорту Самары, Саратова и Волгограда.