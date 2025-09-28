В Госдуме захотели запретить снижать ставки по вкладам некоторым россиянам

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением ввести особый порядок для вкладов участников СВО, передает РИА Новости. В частности, он предложил запретить снижать по ним ставки в одностороннем порядке.

Речь идет о том, чтобы в отношении данной категории вкладчиков действовал принцип: процентная ставка по таким вкладам могла быть повышена кредитной организацией, но не могла быть снижена в одностороннем порядке, независимо от дальнейшей динамики ключевой ставки Банка России, — пояснил он.

Чернышов выразил уверенность, что такое решение продемонстрирует уважение к тем, кто рискует жизнью в зоне спецоперации. Кроме того, это поддержит военнослужащих и их семьи.

Тем временем руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов выразил уверенность, что российским банкам следует ввести специальные вклады для участников специальной военной операции и их семей. По его словам, данная инициатива станет поддержкой для бойцов СВО и их близких в условиях повышенного риска и неопределенности.

Также сообщалось, что движение «Ветераны России» направило обращения в правительство РФ, Совет Федерации и администрацию президента с инициативой о создании министерства по делам ветеранов. Как заявил руководитель движения Ильдар Резяпов, это позволит создать единый центр, отвечающий за поддержку защитников Родины.