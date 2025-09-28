Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
28 сентября 2025 в 07:09

В Госдуме захотели запретить снижать ставки по вкладам некоторым россиянам

Депутат Чернышов предложил запретить снижение ставки по вкладам бойцов СВО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением ввести особый порядок для вкладов участников СВО, передает РИА Новости. В частности, он предложил запретить снижать по ним ставки в одностороннем порядке.

Речь идет о том, чтобы в отношении данной категории вкладчиков действовал принцип: процентная ставка по таким вкладам могла быть повышена кредитной организацией, но не могла быть снижена в одностороннем порядке, независимо от дальнейшей динамики ключевой ставки Банка России, — пояснил он.

Чернышов выразил уверенность, что такое решение продемонстрирует уважение к тем, кто рискует жизнью в зоне спецоперации. Кроме того, это поддержит военнослужащих и их семьи.

Тем временем руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов выразил уверенность, что российским банкам следует ввести специальные вклады для участников специальной военной операции и их семей. По его словам, данная инициатива станет поддержкой для бойцов СВО и их близких в условиях повышенного риска и неопределенности.

Также сообщалось, что движение «Ветераны России» направило обращения в правительство РФ, Совет Федерации и администрацию президента с инициативой о создании министерства по делам ветеранов. Как заявил руководитель движения Ильдар Резяпов, это позволит создать единый центр, отвечающий за поддержку защитников Родины.

СВО
вклады
ставки
Эльвира Набиуллина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Историк назвал фактор, который позволил победить Наполеона и Гитлера
Военэксперт оценил вероятность полного уничтожения энергетики Украины
«Фарс»: в Госдуме откровенно высказались о выборах в Молдавии
Раскрыто, какие регионы России привлекли больше всего путешественников
ВСУ устроили настоящий кошмар для жителей Купянска из-за огромных потерь
«Катастрофа»: в РФ раскрыли последствия победы партии Санду для Молдавии
«Об этом лучше даже не говорить»: Песков о возможной атаке на Кремль
«Неумолимо ухудшается»: в Кремле оценили положение Киева в конфликте
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Дайвер чудом выжил, когда акула откусила ему часть лица
Немецкие пилоты пожаловались на резкий рост проблем с GPS
«Бравый вояка»: Песков о тщетных попытках Зеленского впечатлить Европу
Ошибка матери в лечении кашля чуть не стоила ее ребенку жизни
В РПЦ высказались о призывах священника не запрещать аборты
Фитнес-тренер раскрыла топ-3 самых полезных упражнения на руки
Россиянам объяснили, что делать при звонках коллекторов по долгам ЖКХ
Суд решил судьбу третьего продавца смертоносного самогона в Ленобласти
Шопский салат с брынзой – простое блюдо для ужина
Стало известно, сколько дронов ВСУ сбил «Купол Донбасса» за неделю
Мишустин прислал венок с красными розами на церемонию прощания с Кеосаяном
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.