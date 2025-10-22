Главу МИД Польши обвинили в «двойных стандартах» после угроз в адрес Путина

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский демонстрирует предвзятость, выборочно следуя правилам Международного уголовного суда, заявил в социальной сети Х польский депутат Славомир Ментцен. Так он прокомментировал слова политика об отсутствии гарантий, в соответствии с которыми польский суд не будет выносить ордер на перехват самолета с президентом России Владимиром Путиным. Воздушное судно может пролететь над территорией республики по пути в Венгрию.

При этом Ментцен напомнил, что ранее Сикорский гарантировал безопасность пролету авиасудна премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху над территорией Польши, ордер на арест которого был выдан МУС.

Перехват самолета с президентом ядерной сверхдержавы <...> может иметь совершенно непредсказуемые последствия. <...> Почему в одном случае Польша полностью игнорирует МУС, а в другом хочет подчиняться МУС? — отметил Ментцен.

Ранее Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп пока не определился с участием в переговорах с Путиным. Американский лидер подчеркнул важность продуктивности будущей встречи.