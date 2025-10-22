Власти Киева полностью подчинили себе избирательную систему всех уровней на Украине, ее жители могут рассчитывать на честные выборы только при России, заявил ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, Верховная рада уже давно не представляет волю украинского народа.

Это абсолютно не избранный орган, это не представители народа, это те, кого в свое время господин [Владимир] Зеленский назначил быть депутатами Верховной рады. <...> Поэтому путь тут только один — сломить хребет киевскому режиму и дать возможность людям самостоятельно выбрать свой путь, — подчеркнул глава региона.

Он признался, что ему жаль украинцев, которые «продолжают находиться под этим гнетом». По мнению Сальдо, о свободе и демократии на Украине «можно давно забыть». Только с Россией украинцы смогут жить так, как хотят: со своей историей, вековыми традициями, родными и близкими, резюмировал губернатор.

Ранее Сальдо заявил, что в Херсоне ВСУ минируют дома, роют окопы, а также используют жилые здания как укрепления, прикрываясь мирным населением. По его словам, тактика украинских военных напоминает ту, что была использована в Артемовске.