Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 08:41

«Путь только один»: режиму Зеленского на Украине призвали «сломить хребет»

Сальдо: режим Зеленского полностью подчинил избирательную систему на Украине

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Киева полностью подчинили себе избирательную систему всех уровней на Украине, ее жители могут рассчитывать на честные выборы только при России, заявил ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, Верховная рада уже давно не представляет волю украинского народа.

Это абсолютно не избранный орган, это не представители народа, это те, кого в свое время господин [Владимир] Зеленский назначил быть депутатами Верховной рады. <...> Поэтому путь тут только один — сломить хребет киевскому режиму и дать возможность людям самостоятельно выбрать свой путь, — подчеркнул глава региона.

Он признался, что ему жаль украинцев, которые «продолжают находиться под этим гнетом». По мнению Сальдо, о свободе и демократии на Украине «можно давно забыть». Только с Россией украинцы смогут жить так, как хотят: со своей историей, вековыми традициями, родными и близкими, резюмировал губернатор.

Ранее Сальдо заявил, что в Херсоне ВСУ минируют дома, роют окопы, а также используют жилые здания как укрепления, прикрываясь мирным населением. По его словам, тактика украинских военных напоминает ту, что была использована в Артемовске.

Украина
Киев
Владимир Сальдо
Владимир Зеленский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Канада передумала отправлять Украине бронетранспортеры LAV
Пашинян поблагодарил Алиева за снятие эмбарго на транзит грузов в Армению
Актриса Дружинина рассказала о здоровье мужа после слухов о госпитализации
Россиянам рассказали, чем грозит выгул собак на детских площадках
Военэксперт объяснил, как пресечь атаки украинских БПЛА на Россию
Россиянам назвали сферы, в которых студентам предлагают наибольшие зарплаты
Банковские мошенники придумали новый способ обмана через знакомых
Появились новые данные о поисках семьи Усольцевых
Аэропорт временно закрылся в туристическом городе
Возобновилось движение транспорта на границе Белоруссии и Литвы
Умный дом для пожилых: забота без слов
Начинка для пирожков с яблоками: идеальный выбор для семейного десерта
Автомобиль на полной скорости протаранил ограду Белого дома
В России придумали, как замотивировать граждан на сдачу биометрии
Страшная авария с автобусами унесла жизни 63 человек
Удар по энергообъекту погрузил целый украинский район в темноту
В Батайске назвали число квартир, поврежденных из-за атаки ВСУ
Передача Овечкина помогла «Вашингтону» разгромить «Сиэтл» в матче НХЛ
Два беспилотника ВСУ атаковали объекты в Махачкале
Шпала загорелась на одной из станций московского метро
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают
Семья и жизнь

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.