Юрист ответил, чем грозит телефон в руке во время поездки за рулем

Использование телефона за рулем может привести к административному наказанию, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, чтобы избежать штрафа, следует брать устройства, которые позволяют вести разговор без необходимости держать гаджет в руках.

Пунктом 2.7 ПДД РФ водителю запрещается пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук. За нарушение этого правила предусмотрена административная ответственность по статье 12.36.1 КоАП РФ со штрафом в размере 1,5 тысячи рублей, — предупредил Салкин.

Он подчеркнул, что использование телефона с системой hands-free допустимо. Однако, по словам юриста, практика работы ГИБДД и судов показывает, что удержание телефона в руке может быть расценено как нарушение.

