22 октября 2025 в 07:30

Юрист ответил, чем грозит телефон в руке во время поездки за рулем

Юрист Салкин: телефон в руке во время поездки за рулем грозит штрафом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Использование телефона за рулем может привести к административному наказанию, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, чтобы избежать штрафа, следует брать устройства, которые позволяют вести разговор без необходимости держать гаджет в руках.

Пунктом 2.7 ПДД РФ водителю запрещается пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук. За нарушение этого правила предусмотрена административная ответственность по статье 12.36.1 КоАП РФ со штрафом в размере 1,5 тысячи рублей, — предупредил Салкин.

Он подчеркнул, что использование телефона с системой hands-free допустимо. Однако, по словам юриста, практика работы ГИБДД и судов показывает, что удержание телефона в руке может быть расценено как нарушение.

Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что с 1 марта 2027 года в России появится новый закон, который расширит полномочия ГИБДД. По его словам, сотрудников наделят правом автоматически аннулировать водительские права у людей с медицинскими противопоказаниями. Он подчеркнул, что причиной лишения могут стать серьезные психические расстройства, проблемы со зрением и опорно-двигательным аппаратом.

