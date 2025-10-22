Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 09:03

На Западе узнали, какие условия Россия выдвинула для мира на Украине

Reuters: Россия в закрытой ноте напомнила США о позиции по Донбассу

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Россия выдвинула Соединенным Штатам условие для мирного урегулирования на Украине, потребовав установления полного контроля над территориями Донбасса, пишет агентство Reuters. По его данным, в минувшие выходные Москва направила Вашингтону «неофициальный документ» (non-paper), где изложила это требование. В свое время российская сторона неоднократно заявляла, что для достижения мира Киев должен вывести свои войска из ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Официального подтверждения наличия этой ноты не поступало.

Утверждается, что позиция России вступила в противоречие с заявлением президента США Дональда Трампа, который 20 октября высказался за фиксацию текущей линии фронта с последующими переговорами. Данную точку зрения позже поддержали украинский президент Владимир Зеленский и руководители государств Европейского союза.

Ранее Дональд Трамп говорил, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский стремятся к завершению конфликта. Глава Белого дома также отметил, что угроза перерастания противостояния в третью мировую войну теперь устранена.

Между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и государственным секретарем США Марко Рубио недавно состоялся телефонный разговор. Американская сторона считает, что после этого продуктивного общения нет необходимости в организации личной встречи дипломатов.

