«Оставляем за собой право на ответные меры»: Захарова предупредила Канаду

«Оставляем за собой право на ответные меры»: Захарова предупредила Канаду Захарова: Россия в ближайшее время примет ответные меры на новые санкции Канады

Россия в ближайшее время примет ответные меры на новые антироссийские санкции Канады, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, действия Оттавы продолжают прежнюю политику, которая не принесла успеха канадской внешней дипломатии, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы оставляем за собой право на ответные меры, и они обязательно последуют в ближайшем будущем, — подчеркнула Захарова.

Дипломат также отметила, что предыдущие шаги канадской стороны, включая меры, предпринятые бывшими правительственными руководителями, не разрушили полностью российско-канадские отношения, однако новая санкционная волна может повлиять на это.

Ранее Захарова заявила, что Москва примет ответные меры на визовые ограничения ЕС в отношении российских граждан. Как подчеркнула дипломат, они будут учитывать национальные интересы страны. Она также отметила, что эти ограничения негативно отразятся на экономике Евросоюза, приведя к потере значительных доходов от российских туристов.

Ранее Захарова обвинила британский телеканал в систематическом распространении ложной информации, напомнив о его участии в создании фейков о событиях в Буче, Сирии и деле Скрипалей. Ее комментарий последовал за отставкой генерального директора корпорации, которая произошла после расследования о монтаже речи главы Белого дома Дональда Трампа, исказившем его слова о штурме Капитолия.