Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 14:48

«Оставляем за собой право на ответные меры»: Захарова предупредила Канаду

Захарова: Россия в ближайшее время примет ответные меры на новые санкции Канады

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Читайте нас в Дзен

Россия в ближайшее время примет ответные меры на новые антироссийские санкции Канады, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, действия Оттавы продолжают прежнюю политику, которая не принесла успеха канадской внешней дипломатии, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы оставляем за собой право на ответные меры, и они обязательно последуют в ближайшем будущем, — подчеркнула Захарова.

Дипломат также отметила, что предыдущие шаги канадской стороны, включая меры, предпринятые бывшими правительственными руководителями, не разрушили полностью российско-канадские отношения, однако новая санкционная волна может повлиять на это.

Ранее Захарова заявила, что Москва примет ответные меры на визовые ограничения ЕС в отношении российских граждан. Как подчеркнула дипломат, они будут учитывать национальные интересы страны. Она также отметила, что эти ограничения негативно отразятся на экономике Евросоюза, приведя к потере значительных доходов от российских туристов.

Ранее Захарова обвинила британский телеканал в систематическом распространении ложной информации, напомнив о его участии в создании фейков о событиях в Буче, Сирии и деле Скрипалей. Ее комментарий последовал за отставкой генерального директора корпорации, которая произошла после расследования о монтаже речи главы Белого дома Дональда Трампа, исказившем его слова о штурме Капитолия.

Россия
Канада
дипломатия
санкции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МИД России подтвердил готовность ко второму саммиту с США
Новый роман, четвертая беременность, продажа личных вещей: как живет Лерчек
Врач объяснила, с чем связан рост числа детей с нарушениями слуха
Россияне начали повально жаловаться на «охлаждение» сим-карт
С двух «дочек» ЛУКОЙЛа сняли санкции в одной стране
В Верховном суде произошла громкая отставка
В Госдуме подготовили проект о запрете авторизации через зарубежные сервисы
«Не так быстро»: Захарова раскрыла детали диалога между Россией и США
«Могли быть выше»: тренер «Балтики» оценил успехи команды в РПЛ
Подросток согласился устроить теракт за деньги
Суд признал сотни работ Рерихов бесхозяйными
Пять детей пострадали в ДТП с автобусом под Челябинском
Российским туристам рассказали о новой напасти, прогнозируемой на 2026 год
«Злые духи» и «чудовища» помогают ВС России: новости СВО на вечер 14 ноября
«Появятся резиновые квартиры»: депутат об инициативе выкупать жилье частями
В РСТ назвали причину подорожания египетской визы для россиян
Стало известно, сколько онлайн-заявок на соцпомощь оформили в Подмосковье
В Госдуме объяснили, как мошенники обойдут правила «охлаждения» сим-карт
Терапевт назвал количество заболевших пневмонией
В Киеве пожаловались на рост повседневного использования русского языка
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.