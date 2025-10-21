В США сделали заявление о переговорах с Лавровым

В США сделали заявление о переговорах с Лавровым Axios: у США нет нужды во встрече Лаврова и Рубио после их телефонной беседы

Между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио состоялся деловой диалог по телефону, передает портал Axios. По его данным, американская сторона не видит оснований для организации очной встречи дипломатов после состоявшегося продуктивного разговора.

Лавров и Рубио провели продуктивный разговор, поэтому дополнительная личная встреча между госсекретарем и министром иностранных дел не требуется, — сказано в публикации.

Ранее замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков сообщил, что Лавров и Рубио на встрече обсудят спецоперацию на Украине. Дипломат уточнил, что министры иностранных дел России и США затронут тематику двусторонних отношений Москвы и Вашингтона.

Лавров также заявлял, что европейские страны хотят вынудить президента США Дональда Трампа активно участвовать в украинском кризисе. По его словам, Европа всякими способами пытается отобрать российские активы. Лавров подчеркивал, что сейчас в ЕС не знают, как «своровать» резервы РФ.

До этого представитель Еврокомиссии Анита Хиппер заявила, что препятствий для поездки российского лидера в Венгрию на встречу с президентом США нет. По ее словам, санкции объединения не содержат запрет Путину и Лаврову посещать территорию Евросоюза.