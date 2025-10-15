Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 21:34

Лавров предупредил о попытках превратить украинский кризис в «войну Трампа»

Лавров: Европа хочет вовлечь Трампа в украинский кризис

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Европейские страны хотят вынудить президента США Дональда Трампа активно участвовать в украинском кризисе, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Коммерсанту». Он отметил, что Европа пытается всякими способами отобрать активы РФ.

Европейцы хотят, чтобы война стала «войной Трампа». Это для них прямо бальзам на душу. Сейчас они не знают, как своровать наши резервы, — отметил Лавров.

По словам министра, к потенциальной краже российских активов ЕС удалось привлечь Бельгию. Однако президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что не допустит незаконной конфискации российских резервов, добавил глава МИД РФ.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов посоветовал Трампу прислушаться к российскому президенту Владимиру Путину для достижения мира в украинском кризисе. Так он отреагировал на заявление американского лидера о возможном предоставлении Украине дальнобойных ракет.

При этом политолог-американист Малек Дудаков сообщил, что Трамп ставит перед собой задачу отстранить от должности президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, американский лидер намерен привести к власти более сговорчивую кандидатуру в контексте переговоров с Россией.

