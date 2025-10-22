Над Дагестаном «закрыли небо» Росавиация: в аэропорту Махачкалы были приостановили полеты

В аэропорту Махачкалы был введен временный запрет на прием и отправку авиарейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Данное решение было принято для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Махачкала. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — отметил Кореняко.

Ранее в ярославском аэропорту Туношна были введены временные ограничения на полеты. Артем Кореняко называл ту же причину — вынужденные меры, направленные на обеспечение безопасности воздушного движения.

По аналогичным причинам приостановили работу воздушные гавани еще в трех российских городах. Речь идет об аэропортах Грабцево в Калуге, Курумоч в Самаре и Пашковский в Краснодаре. Все введенные запреты имеют превентивный характер и нацелены на снижение потенциальных рисков.

В свое время российские авиакомпании предложили изменить маршруты полетов в южных регионах страны. Перевозчики надеются на смягчение действующих ограничений и подготовили конкретные предложения по увеличению объема пассажирских перевозок. Оптимизация южных авиамаршрутов вместе с возобновлением работы хотя бы одного аэропорта в этом регионе может обеспечить дополнительный годовой пассажиропоток до 7 млн человек.