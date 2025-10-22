Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 10:44

«Множество вопросов»: Трамп поделился ожиданиями от встречи с Си Цзиньпином

Трамп заявил, что рассчитывает на успешную встречу с Си Цзиньпином в Южной Корее

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Ken Cedeno/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что через две недели планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее и обсудить с ним «множество вопросов». Также американский лидер выразил надежду на разрешение торговых разногласий Вашингтона и Пекина. Выступление республиканца опубликовано на YouTube-канале Белого дома.

Мы собираемся обсудить множество вопросов. Они (Китай. — NEWS.ru) хотят поговорить о том, что сейчас платят пошлины в размере 157% — чуть больше, чем ожидали. Думаю, переговоры пройдут успешно, — подчеркнул политик.

Ранее сообщалось, что Трамп впервые за второй президентский срок посетит Японию. По словам генсека кабинета министров Минору Кихары, визит американского лидера продлится с 27 по 29 октября, он встретится с новым премьером Санаэ Такаити и императором Нарухито.

До этого президент США объявил о готовности раскрыть планы относительно возможных переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Хозяин Белого дома уточнил, что соответствующее заявление будет сделано в течение ближайших 48 часов.

Дональд Трамп
Си Цзиньпин
встречи
Южная Корея
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Под большим вопросом»: украинцы рискуют остаться без отопления зимой
Словакия поставила ЕС условие для поддержки новых санкций против России
Подросток спускалась на свидание по простыням и сорвалась со второго этажа
Медсестра увидела «смерть с косой» у постели тяжелобольного пациента
Гастроэнтеролог предупредил о вреде жвачки для зубов и желудка
Семья из восьми человек погибла в крупном ДТП в США
Сальдо раскрыл, откуда ВСУ придется отступить под натиском ВС России
Физиономист посмотрел видео с экс-женой Бивола и сделал вывод
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 октября: где сбои в РФ
«Будет уроком»: генерал высказался о мощном ударе РФ по энергетике Украины
Волчанск, Песчаное, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 22 октября
Экс-ведущего «Модного приговора» задержали на границе США
Baza: в Башкирии задержан замначальника миграционного управления МВД
Под Петербургом россиянин зарезал коллегу
В Госдуме объяснили, чем грозит вовлечение детей в азартные игры
Россиянин скончался в ДТП с машиной ритуальных услуг
«Запускают с катапульты»: раскрыто, откуда ВСУ атаковали Дагестан
Суд принял решение по правомерности штрафов с двух дорожных камер
Три российских аэропорта снова открыли двери для пассажиров
«Очевидный спад»: россиянки «забыли» дорогу в маникюрные салоны
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают
Семья и жизнь

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.