«Множество вопросов»: Трамп поделился ожиданиями от встречи с Си Цзиньпином Трамп заявил, что рассчитывает на успешную встречу с Си Цзиньпином в Южной Корее

Президент США Дональд Трамп заявил, что через две недели планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее и обсудить с ним «множество вопросов». Также американский лидер выразил надежду на разрешение торговых разногласий Вашингтона и Пекина. Выступление республиканца опубликовано на YouTube-канале Белого дома.

Мы собираемся обсудить множество вопросов. Они (Китай. — NEWS.ru) хотят поговорить о том, что сейчас платят пошлины в размере 157% — чуть больше, чем ожидали. Думаю, переговоры пройдут успешно, — подчеркнул политик.

Ранее сообщалось, что Трамп впервые за второй президентский срок посетит Японию. По словам генсека кабинета министров Минору Кихары, визит американского лидера продлится с 27 по 29 октября, он встретится с новым премьером Санаэ Такаити и императором Нарухито.

До этого президент США объявил о готовности раскрыть планы относительно возможных переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Хозяин Белого дома уточнил, что соответствующее заявление будет сделано в течение ближайших 48 часов.