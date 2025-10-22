Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 10:50

Самолет премьера Австралии не смог улететь из США

Самолет премьера Австралии Альбанезе аварийно сел в США

Энтони Альбанезе Энтони Альбанезе Фото: Jason Franson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Борт, на котором находился премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, совершил экстренную посадку в США, сообщил телеканал SBS. По данным источника, причиной инцидента стала травма члена экипажа.

В день инцидента Альбанезе завершил визит в США, где провел переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. Политик направлялся в Австралию, но воздушное судно внепланово приземлилось в Сент-Луисе, штат Миссури.

Медики госпитализировали пострадавшего члена экипажа. После дозаправки самолет продолжил свой маршрут к конечному пункту назначения в Австралии.

Ранее самолет British Airways совершил экстренную посадку в аэропорту Бухареста из-за задымления салона. В результате ЧП пострадали несколько людей. Экстренное приземление произошло с лайнером, который следовал из Стамбула в Лондон.

Стало известно, что летевший из Египта самолет с россиянами на борту вынужденно сел в Таллине из-за атак ВСУ на Санкт-Петербург. По данным источника, судно должно было приземлиться в Пулково в 04:45, но к этому времени в воздушной гавани уже внедрили план «Ковер».

