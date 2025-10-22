Самолет премьера Австралии не смог улететь из США Самолет премьера Австралии Альбанезе аварийно сел в США

Борт, на котором находился премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, совершил экстренную посадку в США, сообщил телеканал SBS. По данным источника, причиной инцидента стала травма члена экипажа.

В день инцидента Альбанезе завершил визит в США, где провел переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. Политик направлялся в Австралию, но воздушное судно внепланово приземлилось в Сент-Луисе, штат Миссури.

Медики госпитализировали пострадавшего члена экипажа. После дозаправки самолет продолжил свой маршрут к конечному пункту назначения в Австралии.

