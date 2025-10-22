Лингвист рассказал, можно ли выучить иностранный язык после 60 лет

Лингвист рассказал, можно ли выучить иностранный язык после 60 лет Лингвист Кронгауз: поколение старше 60 лет реже стремится осваивать новые языки

Поколение старше 60 лет реже молодежи стремится осваивать новые языки, рассказал LIFE.ru лингвист, доктор филологических наук, профессор-исследователь НИУ ВШЭ Максим Кронгауз. По его словам, процесс изучения с возрастом становится сложнее.

Все зависит от желания человека. Если у него есть искреннее и острое желание учиться, то любые границы возраста начинают казаться менее значительными. В таком случае невозможного практически ничего нет, — отметил Кронгауз.

Эксперт отметил, что проще всего учить новые иностранные языки в детстве и юности из-за высокой пластичности мозга. Несмотря на это, пожилые люди часто обладают большей способностью к концентрации, терпением и жизненной мудростью, что может стать преимуществом во время обучения, заключил лингвист.

Ранее нейропсихолог Светлана Колобова посоветовала постоянно тренировать память с помощью иностранных языков, чтобы держать ее в тонусе. Она также посоветовала повысить квалификацию по своей профессии или освоить новые навыки.