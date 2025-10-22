Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 10:43

Лингвист рассказал, можно ли выучить иностранный язык после 60 лет

Лингвист Кронгауз: поколение старше 60 лет реже стремится осваивать новые языки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Поколение старше 60 лет реже молодежи стремится осваивать новые языки, рассказал LIFE.ru лингвист, доктор филологических наук, профессор-исследователь НИУ ВШЭ Максим Кронгауз. По его словам, процесс изучения с возрастом становится сложнее.

Все зависит от желания человека. Если у него есть искреннее и острое желание учиться, то любые границы возраста начинают казаться менее значительными. В таком случае невозможного практически ничего нет, — отметил Кронгауз.

Эксперт отметил, что проще всего учить новые иностранные языки в детстве и юности из-за высокой пластичности мозга. Несмотря на это, пожилые люди часто обладают большей способностью к концентрации, терпением и жизненной мудростью, что может стать преимуществом во время обучения, заключил лингвист.

Ранее нейропсихолог Светлана Колобова посоветовала постоянно тренировать память с помощью иностранных языков, чтобы держать ее в тонусе. Она также посоветовала повысить квалификацию по своей профессии или освоить новые навыки.

обучение
языки
лингвисты
пенсионеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Под большим вопросом»: украинцы рискуют остаться без отопления зимой
Словакия поставила ЕС условие для поддержки новых санкций против России
Подросток спускалась на свидание по простыням и сорвалась со второго этажа
Медсестра увидела «смерть с косой» у постели тяжелобольного пациента
Гастроэнтеролог предупредил о вреде жвачки для зубов и желудка
Семья из восьми человек погибла в крупном ДТП в США
Сальдо раскрыл, откуда ВСУ придется отступить под натиском ВС России
Физиономист посмотрел видео с экс-женой Бивола и сделал вывод
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 октября: где сбои в РФ
«Будет уроком»: генерал высказался о мощном ударе РФ по энергетике Украины
Волчанск, Песчаное, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 22 октября
Экс-ведущего «Модного приговора» задержали на границе США
Baza: в Башкирии задержан замначальника миграционного управления МВД
Под Петербургом россиянин зарезал коллегу
В Госдуме объяснили, чем грозит вовлечение детей в азартные игры
Россиянин скончался в ДТП с машиной ритуальных услуг
«Запускают с катапульты»: раскрыто, откуда ВСУ атаковали Дагестан
Суд принял решение по правомерности штрафов с двух дорожных камер
Три российских аэропорта снова открыли двери для пассажиров
«Очевидный спад»: россиянки «забыли» дорогу в маникюрные салоны
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают
Семья и жизнь

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.