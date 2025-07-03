Нейропсихолог дала советы, как уберечь себя от ухудшения памяти

Для того чтобы держать память в тонусе, рекомендуется постоянно тренировать ее с помощью иностранных языков, заявила «Москве 24» нейропсихолог Светлана Колобова. Она также посоветовала повысить квалификацию по своей профессии или освоить новые навыки.
Положительно влияет и ходьба. Если просто идти в быстром темпе, особенно по пересеченной местности, мозг начинает выполнять свойственную ему работу: запоминать маршрут, думать, как переступить что-то, обойти и так далее, — пояснила Колобова.
Также немаловажны качественный сон и информационные детоксы. Если забывчивость начинает мешать формулированию мыслей и приводит к потере личных воспоминаний — это повод обратиться к специалисту, заключила врач.
Психолог Роман Цветков ранее заявил, что изучение иностранных языков с раннего детства развивает гибкость мышления ребенка, а также улучшает его память. Это благоприятно влияет и на концентрацию внимания детей. При этом важно соблюдать баланс обучения и отдыха.