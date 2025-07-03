Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 июля 2025 в 15:23

Нейропсихолог дала советы, как уберечь себя от ухудшения памяти

Нейропсихолог Колобова посоветовала изучать языки для тренировки памяти

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для того чтобы держать память в тонусе, рекомендуется постоянно тренировать ее с помощью иностранных языков, заявила «Москве 24» нейропсихолог Светлана Колобова. Она также посоветовала повысить квалификацию по своей профессии или освоить новые навыки.

Положительно влияет и ходьба. Если просто идти в быстром темпе, особенно по пересеченной местности, мозг начинает выполнять свойственную ему работу: запоминать маршрут, думать, как переступить что-то, обойти и так далее, — пояснила Колобова.

Также немаловажны качественный сон и информационные детоксы. Если забывчивость начинает мешать формулированию мыслей и приводит к потере личных воспоминаний — это повод обратиться к специалисту, заключила врач.

Психолог Роман Цветков ранее заявил, что изучение иностранных языков с раннего детства развивает гибкость мышления ребенка, а также улучшает его память. Это благоприятно влияет и на концентрацию внимания детей. При этом важно соблюдать баланс обучения и отдыха.

память
языки
прогулки
психологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Азиатская страна направит в Россию спецпосланника для развития дипотношений
Стало известно, как туристам из РФ стоит вести себя в Афганистане
Вкусный и быстрый завтрак: рецепт хачапури за 15 минут
В Орловской области у бойца СВО на отдыхе отобрали 1,6 млн рублей
Топ-менеджеры месторождения ЮГК попали под уголовное дело
Стало известно об использовании российских пленных для работ в Купянске
Глава МИД Франции вышел из себя после вопроса о поддержке нацизма в Киеве
В Польше отчитались о «спасении» Украины
Geely уходит из России? Правда ли, в чем причина, какие модели останутся
Трампа сравнили с героиней Фрейндлих из «Служебного романа»
Психолог оценил тренд на микропенсии среди зумеров
Более 10 дронов ВСУ сбили в двух российских регионах
Компания Маска может потерять миллиарды из-за Трампа
Зафиксированы сбои в работе двух крупных мессенджеров
В РПЦ предложили растянуть День семьи, любви и верности
Алиев рассказал о возвращении вынужденных переселенцев в Карабах
«В принципе принят»: в ЕС готовят новые антироссийские санкции
Сотни дронов-камикадзе и огневой мешок: новости СВО на вечер 4 июля
«Детали совсем скоро»: на Украине сообщили о разговоре Трампа и Зеленского
Появилось видео пожара в Кривом Роге после удара российской ракеты
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.