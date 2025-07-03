Нейропсихолог дала советы, как уберечь себя от ухудшения памяти

Нейропсихолог дала советы, как уберечь себя от ухудшения памяти Нейропсихолог Колобова посоветовала изучать языки для тренировки памяти

Для того чтобы держать память в тонусе, рекомендуется постоянно тренировать ее с помощью иностранных языков, заявила «Москве 24» нейропсихолог Светлана Колобова. Она также посоветовала повысить квалификацию по своей профессии или освоить новые навыки.

Положительно влияет и ходьба. Если просто идти в быстром темпе, особенно по пересеченной местности, мозг начинает выполнять свойственную ему работу: запоминать маршрут, думать, как переступить что-то, обойти и так далее, — пояснила Колобова.

Также немаловажны качественный сон и информационные детоксы. Если забывчивость начинает мешать формулированию мыслей и приводит к потере личных воспоминаний — это повод обратиться к специалисту, заключила врач.

Психолог Роман Цветков ранее заявил, что изучение иностранных языков с раннего детства развивает гибкость мышления ребенка, а также улучшает его память. Это благоприятно влияет и на концентрацию внимания детей. При этом важно соблюдать баланс обучения и отдыха.