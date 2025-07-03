Психолог объяснил, почему так важно раннее обучение ребенка языкам

Изучение иностранных языков с раннего детства развивает гибкость мышления ребенка, а также улучшает его память, заявил KP.RU психолог Роман Цветков. Это благоприятно влияет и на концентрацию внимания детей. При этом важно соблюдать баланс обучения и отдыха.

Если образовательные нагрузки чрезмерны или превращаются в давление, это способно привести к тревожности и потере интереса. Главное — поддерживать у ребенка любопытство и радость от учебы. Мозг ребенка до семи лет особенно открыт к новым языковым системам, — подчеркнул Цветков.

Он также напомнил, что родителям в обучении ребенка следует учитывать его индивидуальные особенности и темп развития. В раннем детстве основная потребность — ощущение безопасности и ознакомление с миром через игру.

Педиатр Екатерина Морозова ранее заявила, что многократная рвота, судороги, необычное поведение или потеря сознания у детей после падения — серьезный повод вызвать скорую помощь. Она также назвала тревожным признаком появление у ребенка прозрачной жидкости в носу или ушах.