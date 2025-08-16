Экс-министр на Украине высказался об УПЦ и попал под следствие

Бывший министр культуры Украины Николай Точицкий стал фигурантом уголовного дела из-за своих высказываний об Украинской православной церкви, сообщил в Telegram-канале адвокат Никита Чекман, представляющий интересы УПЦ. Государственное бюро расследований Украины инициировало досудебную проверку по факту возможного разжигания религиозной вражды.

ГБР начало досудебное расследование уголовного производства по проверке факта возможного совершения уголовного преступления. Расследование касается разжигания религиозной вражды, которое совершил министр культуры Украины Точицкий, комментируя приказ об увольнении гендиректора Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Максима Остапенко, — написал Чекман.

Ранее правозащитник Иван Мельников заявил о незаконных действиях украинских радикалов и силовых структур после захвата храмов и преследования священнослужителей Украинской православной церкви. В связи с систематическими нарушениями прав верующих Мельников направил официальное обращение в ООН.

До этого появилась информация о лишении гражданства Украины митрополита Онуфрия. Утверждается, что с 2022 года он является гражданином России и поддерживает связи с Русской православной церковью. В Службе безопасности Украины пояснили, что данное решение связано с его позицией, которая, по их мнению, препятствовала обретению украинской церковью канонической независимости.