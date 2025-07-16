Российский правозащитник обратился в ООН из-за ситуации с УПЦ Правозащитник Мельников обратился в ООН из-за ситуации с УПЦ на Украине

Радикальные группы и правоохранительные органы Украины незаконно захватывают храмы и преследуют священнослужителей, заявил NEWS.ru вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. Он отметил, что направил обращение в ООН в связи с систематическими нарушениями прав Украинской Православной Церкви. Соответствующий документ есть в распоряжении NEWS.ru.

Регулярно на протяжении последних лет представители ряда украинских радикальных организаций и правоохранительных органов насильственно изгоняли священнослужителей и захватывали храмы представителей канонической православной церкви, чтобы передать их более лояльным представителям другой церковной ветви — православной церкви Украины. С 2014 года было отобрано более 1300 церквей, а сейчас захвату подвергается одна из самых важных православных святынь и самый большой храмовый православный комплекс Украинской православной церкви — Киево-Печерская лавра, — пояснил Мельников.

По его словам, более 220 монахов могут лишиться жилья, что нарушает международные конвенции о правах человека. Кроме того, он отметил, что митрополит канонической Украинской православной церкви Онуфрий (Орест Березовский) и сотни священников подвергаются уголовному преследованию и дискриминации.

Более 220 монахов, проживающих в Киево-Печерской лавре лишаются места жительства, сотни священнослужителей подвергаются гонениям и незаконному преследованию, в отношении многих применятся физическая сила. Также идет незаконное преследование митрополита Онуфрия. На него заводят уголовные дела, арестовывают, а недавно незаконно лишили гражданства Украины. Сотни и сотни других православных священников сейчас подвергаются преследованиям и дискриминации на территории Украины, — добавил Мельников.

По его словам, многие из священников, несмотря на то что они не имеют никакого отношения к столкновениям между политическими силами Москвы и Киева, были арестованы и обвинены в различных преступлениях против государственного строя Украины. Также он заявил, что в настоящее время сотни священнослужителей находятся в состоянии различной степени тяжести в следственных изоляторах.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства митрополита Онуфрия. Он с 2022 года стал гражданином России, а также поддерживал связь с Русской православной церковью. Как сообщили в Службе безопасности Украины, он «противодействовал получению канонической независимости украинской церкви».