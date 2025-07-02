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02 июля 2025 в 16:01

На Украине лишили гражданства митрополита канонической УПЦ

Зеленский лишил гражданства митрополита канонической УПЦ Онуфрия

Митрополит Онуфрий Митрополит Онуфрий Фото: church. ua/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский лишил митрополита Украинской православной церкви Онуфрия (Орест Березовский) гражданства, сообщила в Telegram Служба безопасности Украины. По данным СБУ, Онуфрий в 2002 году получил российское гражданство, но не сообщил об этом органам власти.

Митрополит продолжал пользоваться украинским гражданством, говорится в сообщении. Кроме того, Онуфрий поддерживал связь с РПЦ и «противодействовал получению канонической независимости украинской церкви», говорится в сообщении.

Ранее Союз православных журналистов Украины сообщил, что рейдеры в балаклавах захватили кафедральный собор канонической Украинской православной церкви в городе Черновцы на западе страны. По их словам, группа из 50 неизвестных заняла территорию Свято-Духовского собора, при этом избив одного из священников и диакона. В церкви заявляют, что попытку захвата храма осуществили сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ).

До этого сторонники ПЦУ силой захватили храм Рождества Пресвятой Богородицы в Черновицкой области Украины. Полиция была на месте, пытаясь урегулировать ситуацию, однако правоохранители не могли остановить бунтующую толпу.

Украина
УПЦ
Владимир Зеленский
гражданство
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