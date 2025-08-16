«Холодный душ»: военкор объяснил, что сулит для ЕС встреча Путина и Трампа Военкор Поддубный: слова Трампа о мире на Украине стали холодным душем для ЕС

Недавние слова президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о том, что у лидера Украины Владимира Зеленского будет время подумать над позициями России и США, являются своеобразным холодным душем, заявил в своем Telegram-канале военкор Евгений Поддубный. По его словам, такие слова также должны отрезвить еще и Европу.

Это заявление президента США <...> как холодный душ для Киева и Европы. Это не какое-то скрытое давление на украинский режим и его союзников, а прямое указание — что делать. Будет ли оно услышано — вопрос второстепенный, — написал военкор.

Ранее Владимир Зеленский сообщил о предстоящей встрече с Дональдом Трампом в Вашингтоне 18 августа. В своем Telegram-канале украинский президент выразил благодарность за приглашение, не уточняя деталей предстоящих переговоров. Он подчеркнул готовность Киева к активной работе для достижения мира, отметив, что американский лидер проинформировал его о содержании переговоров с Владимиром Путиным на Аляске и роли США в урегулировании ситуации.

Помощник российского президента Юрий Ушаков недавно заявил, что вопрос о возможном трехстороннем саммите с участием Владимира Зеленского пока не рассматривался. По его словам, сначала необходимо проанализировать итоги аляскинской встречи, после чего будут обсуждаться дальнейшие контакты между Россией и США.