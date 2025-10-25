Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 19:34

Раскрыто имя анонимного спонсора Пентагона, пожертвовавшего военным $130 млн

NYT: миллиардер Меллон пожертвовал $130 млн на поддержку военных США

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Анонимным спонсором, пожертвовавшим $130 млн (10 млрд рублей) на зарплаты американским военным во время частичного шатдауна правительства, оказался миллиардер Тимоти Меллон, сообщает The New York Times. По информации издания, мужчина ведет уединенный образ жизни и проводит большую часть времени в штате Вайоминг.

Президент США Дональд Трамп до этого подтвердил получение чека на указанную сумму, но отказался назвать имя жертвователя, охарактеризовав его лишь как «патриота и друга». Два источника газеты заявили, что средства выделил банкир и железнодорожный магнат Меллон — давний сторонник главы Белого дома. Он также перечислял $50 млн (4 млрд рублей) на поддержку предвыборной кампании американского лидера.

Ранее сообщалось, что из-за шатдауна около 42 млн американцев могут лишиться продовольственной помощи уже в ноябре. Неизвестно, будут ли предприняты администрацией президента США действия по продлению выплат. Ежемесячное пособие на одного человека составляет $188 (примерно 15 225 рублей).

