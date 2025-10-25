Итальянская Eni «утекла» из «Голубого потока»

Итальянская энергетическая компания Eni объявила о прекращении поставок природного газа в Турцию по газопроводу «Голубой поток». Как сообщил директор по глобальному портфелю газа и СПГ Eni Кристиан Синьоретто в ходе телеконференции, это решение связано с намерением компании свернуть деятельность, связанную с данным трубопроводом, передает ТАСС.

Падение продаж в Европе в этом году по фундаментальной причине связано с тем фактом, что мы расторгли контракт, по которому мы продавали газ компании Botas в Турцию по «Голубому потоку», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на заявление главы Белого дома Дональда Трампа о том, что Турция должна перестать покупать российский газ. В Кремле считают, что Анкара и дальше будет продолжать выгодную для нее торговлю с РФ определенными видами товаров.

Тем временем председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Европа покупает американский газ, несмотря на ущерб для собственной экономики. При этом, по его словам, политика России направлена на защиту страны и граждан, в отличие от западных государств.