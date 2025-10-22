Европа покупает американский газ, несмотря на ущерб для собственной экономики, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. При этом, по его словам, политика России направлена на защиту страны и граждан, в отличие от западных государств.

Газ, который поставляют из Америки в Европу, это не CHANEL. Но его запах оценили ровно так же, как французские духи, — подчеркнул Володин.

Политик также добавил, что страны Европы сами виноваты в этой проблеме, так как взорвали российские газопроводы. По его словам, такое поведение демонстрирует отсутствие ответственного отношения к гражданам и показывает, что будущие последствия этих решений еще предстоит оценить.

Ранее депутат Европарламента от Австрии Петра Штегер заявила, что политика ЕС по полному отказу от российского газа к 2027 году — это «экономическое самоубийство». Политик предупредила, что это приведет к деиндустриализации, росту безработицы и потере конкурентоспособности.

До этого Европа установила абсолютный рекорд импорта сжиженного природного газа за период с апреля по октябрь, превысив 76,5 млрд кубометров. Поставки СПГ в европейскую газотранспортную систему с начала года сохраняются на рекордном уровне, а в предстоящем отопительном сезоне ожидается обновление зимнего максимума.