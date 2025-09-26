Песков отреагировал на громкое заявление Трампа по поводу Турции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на заявление главы Белого дома Дональда Трампа о том, что Турция должна перестать покупать российский газ. В Кремле считают, что Анкара и дальше будет продолжать выгодную для нее торговлю с РФ определенными видами товаров.
«Турецкий поток» работает на полную мощность. «Голубой поток» работает на полную мощность, — сказал Песков.
Пресс-секретарь отметил, что сотрудничество с Турцией продолжается, поскольку это суверенное государство. Оно самостоятельно принимает решения о том, как и у кого приобретать товары и энергоресурсы в том числе.
И если какие-то виды торговли какими-то товарами представляются турецкой стороне выгодными, то турецкая сторона будет это продолжать делать, — подытожил Песков.
Ранее американский президент встретился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме и заявил, что ждет от Анкары отказа от покупки российских углеводородов. После этого он намекнул на возможность быстрого снятия санкций с Турции в том случае, если переговоры пройдут успешно.