Песков отреагировал на громкое заявление Трампа по поводу Турции Песков: Турция будет продолжать выгодную торговлю с Россией несмотря на США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на заявление главы Белого дома Дональда Трампа о том, что Турция должна перестать покупать российский газ. В Кремле считают, что Анкара и дальше будет продолжать выгодную для нее торговлю с РФ определенными видами товаров.

«Турецкий поток» работает на полную мощность. «Голубой поток» работает на полную мощность, — сказал Песков.

Пресс-секретарь отметил, что сотрудничество с Турцией продолжается, поскольку это суверенное государство. Оно самостоятельно принимает решения о том, как и у кого приобретать товары и энергоресурсы в том числе.

И если какие-то виды торговли какими-то товарами представляются турецкой стороне выгодными, то турецкая сторона будет это продолжать делать, — подытожил Песков.

Ранее американский президент встретился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме и заявил, что ждет от Анкары отказа от покупки российских углеводородов. После этого он намекнул на возможность быстрого снятия санкций с Турции в том случае, если переговоры пройдут успешно.