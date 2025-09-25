Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 19:30

Трамп назвал условие для снятия санкций с Турции

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом может почти немедленно отменить все санкции в отношении Турции, передает ТАСС. По словам американского лидера, все ограничения, введенные в рамках закона CAATSA, могут быть святы, если нынешние двусторонние переговоры на высшем уровне пройдут успешно.

Может произойти очень скоро. Почти немедленно, если у нас пройдет хорошая встреча, — заявил журналистам Трамп перед тем, как начать переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Встреча с Эрдоганом в Белом дома началась в четверг, 25 сентября. Трамп заявил, что намерен обсудить с турецким коллегой ряд вопросов, в том числе поставки американских вооружений, таких как ЗРК Patriot и самолеты F-35.

На встрече американский лидер выразил обеспокоенность в связи с тем, что Турция не прекратила покупать российскую нефть. Глава Белого дома дал понять Эрдогану, что рассчитывает на отказ Анкары от поставок топлива из РФ.

До этого Трамп заявлял, что США готовы ввести больше санкций против России, но при одном условии — если их поддержат страны Евросоюза и прекратят покупать у Москвы нефть в «шокирующих количествах».

Турция
санкции
Дональд Трамп
США
