25 сентября 2025 в 19:13

Трамп потребовал у Эрдогана прекращения закупок российской нефти

Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган Фото: AP/ТАСС

Президент США Дональд Трамп встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и потребовал у того отказа Турции от закупок нефти из России, сообщает РИА Новости. Встреча политиков состоялась в Белом доме.

Сегодня я бы хотел, чтобы он [Эрдоган] прекратил закупки российской нефти,высказался американский президент.

Трамп также заявил, что хочет обсудить с турецким коллегой передачу Анкаре американских зенитных ракетных комплексов Patriot и истребителей F-35. Их возможную покупку Турцией Белый дом рассматривает уже несколько лет.

Перед этим американские правоохранители не разрешили Эрдогану перейти дорогу. Полиция оттеснила политика и его телохранителей, потому что по этой дороге должен был проехать кортеж президента США.

Ранее Трамп потребовал отказа от российской нефти у европейских стран. Глава Белого дома заявил, что пока санкции Европейского союза против России недостаточно жесткие. Политик обвинил страны — участницы НАТО в рекордных объемах закупок российской нефти и заявил, что хочет, чтобы они это прекратили.

