Ворона устроила игры с воздушным шаром и попала на видео

На одной из улиц Москвы серая ворона увлеклась игрой с розовым воздушным шаром, передает Telegram-канал «Москвач». На кадрах видно, как птица методично перекатывает предмет клювом и подбрасывает его.

В какой-то момент шар неожиданно лопнул. Ворона ничуть не испугалась, а даже схватила клювом то, что осталось от ее «игрушки».

Ранее сообщалось, что вороны кидают щебень на автомобили, припаркованные во дворе дома на улице Зорге в Уфе. По словам местных жителей, птицы поднимают мелкие камни с крыши над этим же двором и буквально целятся в машины. В результате камни разбросаны на спортивной площадке, территории двора и даже на козырьке подъезда.

До этого исследование американской компании Alan's Factory, основанное на опросе тысячи автовладельцев, показало, что птицы чаще всего оставляют помет на автомобилях коричневого, красного и черного цветов. Более половины респондентов признались, что птицы метят их транспортные средства более одного раза в день. При этом у почти трети опрошенных возникло ощущение, что птицы планомерно целились именно на их машину.