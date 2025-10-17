Вороны камнями бьют стекла машин в российском городе Жители Уфы пожаловались на ворон, которые забросали двор и машины щебнем

Вороны бросают щебень на автомобили, припаркованные во дворе дома на улице Зорге в Уфе, и повреждают их, сообщает Telegram-канал Mash Batash. По словам жителей, птицы поднимают мелкие камни с крыши над этим же двором и целенаправленно сбрасывают их на машины

Камни, камни. На камере не так страшно, как на деле, — комментирует видеозапись автор.

На опубликованных кадрах видно множество камней на спортивной площадке, территории двора и даже на козырьке подъезда. Также на записи показали автомобиль с трещиной на лобовом стекле, которая появилась после удара щебнем.

