Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 октября 2025 в 16:31

Вороны камнями бьют стекла машин в российском городе

Жители Уфы пожаловались на ворон, которые забросали двор и машины щебнем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вороны бросают щебень на автомобили, припаркованные во дворе дома на улице Зорге в Уфе, и повреждают их, сообщает Telegram-канал Mash Batash. По словам жителей, птицы поднимают мелкие камни с крыши над этим же двором и целенаправленно сбрасывают их на машины

Камни, камни. На камере не так страшно, как на деле, — комментирует видеозапись автор.

На опубликованных кадрах видно множество камней на спортивной площадке, территории двора и даже на козырьке подъезда. Также на записи показали автомобиль с трещиной на лобовом стекле, которая появилась после удара щебнем.

Ранее сообщалось, что вертолет потерпел крушение на пляже Хантингтон-Бич в Калифорнии во время фестиваля, пять человек, включая пилота, получили травмы и были госпитализированы. Предположительной причиной крушения могло стать столкновение птицы с хвостовым винтом воздушного судна.

Тем временем жителю Германии грозит до трех лет лишения свободы за убийство голубя на рынке. Мужчина пнул птицу, когда она подошла к упавшей из его рук картошке фри.

происшествия
вороны
камни
птицы
жители
машины
Уфа
Россия
Башкортостан
