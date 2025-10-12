Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
12 октября 2025 в 01:53

Вертолет потерпел крушение на пляже Хантингтон-Бич в Калифорнии

Пять человек пострадали при крушении вертолета в Калифорнии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На фестивале «Автомобили и вертолеты» в Калифорнии рухнул вертолет. Пилот и еще четыре человека доставлены в больницу с различными травмами, передает телеканал NBC News.

Аппарат упал прямо на пальму на пляже Хантингтон-Бич, предположительно, причиной могло стать столкновение птицы с хвостовым винтом. Подробности инцидента пока неизвестны. Указано, что двое пострадавших в момент крушения находились на борту.

Ранее в Калифорнии произошло крушение медицинского вертолета компании REACH Air Medical. Воздушное судно, вылетевшее из медицинского центра университета в Дэвисе, разбилось недалеко от Сакраменто, упав на автомобильную трассу. На борту находились три члена экипажа, которые получили серьезные травмы, все они были экстренно госпитализированы.

До этого Красноярском крае разбился легкомоторный самолет Ан-2 в Ермаковском районе, в 40 километрах от населенного пункта Танзыбей. В результате крушения погибли два человека. На месте работали спасатели. Позднее следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть людей.

США
Калифорния
вертолеты
крушения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ПВО устроила теплый прием дронам ВСУ над российским регионом
Трое дипломатов разбились насмерть в Египте
Бои между Афганистаном и Пакистаном: что происходит на границе сейчас
Афганистан завершил «операцию возмездия» против Пакистана
РФ поможет 800 депортированным из Латвии россиянам
Приметы 12 октября: в день Феофана Милостивого изучаем звезды
Вертолет потерпел крушение на пляже Хантингтон-Бич в Калифорнии
Потерявший обе ноги в чеченской войне ветеран очутился в рабстве у цыган
Гороскоп на 12 октября: Тельцам ждать награды, а Девам — сюрпризов судьбы
Названо число сбитых над Россией беспилотников
Насиловал в шлемофоне: маньяк-физрук пять лет держал в страхе все Приморье
Фаза Луны сегодня, 12 октября: генерируем идеи, повышаем квалификацию
Путин поздравил россиян с Днем работника сельского хозяйства
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 12 октября 2025 года
В ДНР загорелся торговый центр из-за атаки ВСУ
Миллиарды на клубничке, офшоры, скандал с женой: куда пропал Грудинин
Умерла Дайан Китон: фото легенды Голливуда и музы Вуди Аллена
На афганско-пакистанской границе начались тяжелые бои
Умерла любимица Вуди Аллена и звезда «Крестного отца»
ВВС Афганистана нанесли удар по пакистанскому городу Лахор
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт
Общество

Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Посадите осенью — и получите голубое чудо: этот цветок образует плотные ковры с помпонами
Общество

Посадите осенью — и получите голубое чудо: этот цветок образует плотные ковры с помпонами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.