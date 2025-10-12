Вертолет потерпел крушение на пляже Хантингтон-Бич в Калифорнии Пять человек пострадали при крушении вертолета в Калифорнии

На фестивале «Автомобили и вертолеты» в Калифорнии рухнул вертолет. Пилот и еще четыре человека доставлены в больницу с различными травмами, передает телеканал NBC News.

Аппарат упал прямо на пальму на пляже Хантингтон-Бич, предположительно, причиной могло стать столкновение птицы с хвостовым винтом. Подробности инцидента пока неизвестны. Указано, что двое пострадавших в момент крушения находились на борту.

Ранее в Калифорнии произошло крушение медицинского вертолета компании REACH Air Medical. Воздушное судно, вылетевшее из медицинского центра университета в Дэвисе, разбилось недалеко от Сакраменто, упав на автомобильную трассу. На борту находились три члена экипажа, которые получили серьезные травмы, все они были экстренно госпитализированы.

До этого Красноярском крае разбился легкомоторный самолет Ан-2 в Ермаковском районе, в 40 километрах от населенного пункта Танзыбей. В результате крушения погибли два человека. На месте работали спасатели. Позднее следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть людей.