Ученые открыли новый вид вымершего гигантского медведя, обитавшего в России

Ученые открыли и описали новый вид вымершего гигантского медведя, обитавшего на территории России около 5-6 млн лет назад, заявил в беседе с РИА Новости директор Палеонтологического института имени Борисяка РАН Алексей Лопатин. По его словам, древнее животное оказалось родственником современных больших панд.

Я назвал его ураканом Борисяка в честь первого директора Палеонтологического института академика Алексея Алексеевича Борисяка, который в том числе изучал ископаемых медведей, — подчеркнул специалист.

Открытый вид был по величине сопоставим с самыми крупными из современных бурых медведей, которые весят более 700 килограммов, отметил палеонтолог. Как и все ураканы, это был крупный и активный хищник, способный к быстрому бегу, добавил Лопатин. Исследование проводилось на останках, найденных в Ставропольском крае.

