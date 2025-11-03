Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 08:38

Ученые открыли новый вид вымершего гигантского медведя, обитавшего в России

Палеонтолог Лопатин: ученые нашли новый вид доисторического гигантского медведя

Алексей Лопатин Алексей Лопатин Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости

Ученые открыли и описали новый вид вымершего гигантского медведя, обитавшего на территории России около 5-6 млн лет назад, заявил в беседе с РИА Новости директор Палеонтологического института имени Борисяка РАН Алексей Лопатин. По его словам, древнее животное оказалось родственником современных больших панд.

Я назвал его ураканом Борисяка в честь первого директора Палеонтологического института академика Алексея Алексеевича Борисяка, который в том числе изучал ископаемых медведей, — подчеркнул специалист.

Открытый вид был по величине сопоставим с самыми крупными из современных бурых медведей, которые весят более 700 килограммов, отметил палеонтолог. Как и все ураканы, это был крупный и активный хищник, способный к быстрому бегу, добавил Лопатин. Исследование проводилось на останках, найденных в Ставропольском крае.

Ранее сибирские палеонтологи обнаружили новый вид ископаемых двустворчатых моллюсков, которые обитали в морях юрского периода. Находка позволила ученым проследить до сих пор неизвестные миграционные маршруты организмов из Европы в Арктику и Южное полушарие.

