Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 09:35

Об этом рецепте знают единицы. «Мятый» пирог с яблоком и творогом — не шарлотка, очень вкусная и простая выпечка к чаю

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если кажется, что на пирог нужно полдня — познакомьтесь с этим рецептом! «Мятый» пирог из теста фило с яблоком и творогом — это спасение для тех, кто любит вкусную выпечку, но не готов часами стоять у плиты. Его главный секрет в том, что тесто не нужно раскатывать — просто мнем его руками, создавая те самые воздушные слои. Сочетание нежного творога, сочных яблок и хрустящего теста — это просто магия! А аромат корицы и ванили сделает ваш дом уютнее в любой день.

Вам понадобится: 8 листов теста фило, 3 яблока, 250 г творога, 2 яйца, 100 г сахара, 1 ч. л. корицы, 50 г растопленного сливочного масла, ванилин. Яблоки очистите и нарежьте тонкими дольками. Творог разомните с яйцами, сахаром и ванилином. Форму застелите пергаментом. Каждый лист теста слегка сомните в руках, образуя складки, и выкладывайте в форму, смазывая маслом. Чередуйте слои теста, творожную начинку и яблоки, посыпая их корицей. Последний слой — тесто, смазанное маслом. Выпекайте 25–30 минут при 180 °C до золотистого цвета. Дайте пирогу немного остыть — так его будет легче нарезать.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

Читайте также
Такой шпротный салат смели быстрее надоевшего оливье и шубы: секрет в сочетании именно этих ингредиентов
Общество
Такой шпротный салат смели быстрее надоевшего оливье и шубы: секрет в сочетании именно этих ингредиентов
Пышные, ароматные и румяные — идеальные яблочные оладьи
Семья и жизнь
Пышные, ароматные и румяные — идеальные яблочные оладьи
Идеальный чизкейк для вечернего перекуса — готовлю из простых ингредиентов без муки и сахара
Общество
Идеальный чизкейк для вечернего перекуса — готовлю из простых ингредиентов без муки и сахара
Вкуснее любого торта, а замешивается за 10 минут: королевская творожная ватрушка — получается вкуснее, чем в кондитерской
Общество
Вкуснее любого торта, а замешивается за 10 минут: королевская творожная ватрушка — получается вкуснее, чем в кондитерской
Курицу больше не жарю. Готовлю обалденную грудку по-фински: нужны сметана, помидор и сыр
Общество
Курицу больше не жарю. Готовлю обалденную грудку по-фински: нужны сметана, помидор и сыр
яблоки
творог
рецепты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Родственники Градского не могут поделить наследство
Родителям дали советы, как заинтересовать ребенка спортом с малых лет
«Игра на грани фола»: экс-футболист «Спартака» о матче против «Краснодара»
Хрустящая капуста с ягодной ноткой — готовлю только так
Капуста с морковью, которая хрустит так, что слышно на весь дом
Политолог ответил, готовы ли французы начать войну с Россией через три года
ФСБ задержала «помощников» экстремистов
Новосибирец распылил перцовый баллончик в баре из-за неудачной шутки
Москвич в розовом худи распылил перцовку на «Киевской» и убежал
Российскую туристку наказали за поджог в Сеульском лесу
В МИД раскрыли, с какой страной Россия интенсифицирует контакты
Стало известно, что сделают с телом звезды «Полицейского с Рублевки»
Известный американский актер исключил возвращение в «Настоящий детектив»
В Петербурге задержали организатора фестиваля комикс-культуры
«Полная катастрофа»: стало известно, какая зима ждет Украину
«Встает на путь истинный»: Непомнящий заявил о прогрессе «Спартака»
Мать ребенка Тимати улетела из России
Удары по Украине сегодня, 1 ноября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Магнитные бури сегодня, 1 ноября: что завтра, сгущение крови, головные боли
Экс-владелец производителя «Мирамистина» опять стал доктором
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.