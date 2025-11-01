Об этом рецепте знают единицы. «Мятый» пирог с яблоком и творогом — не шарлотка, очень вкусная и простая выпечка к чаю

Если кажется, что на пирог нужно полдня — познакомьтесь с этим рецептом! «Мятый» пирог из теста фило с яблоком и творогом — это спасение для тех, кто любит вкусную выпечку, но не готов часами стоять у плиты. Его главный секрет в том, что тесто не нужно раскатывать — просто мнем его руками, создавая те самые воздушные слои. Сочетание нежного творога, сочных яблок и хрустящего теста — это просто магия! А аромат корицы и ванили сделает ваш дом уютнее в любой день.

Вам понадобится: 8 листов теста фило, 3 яблока, 250 г творога, 2 яйца, 100 г сахара, 1 ч. л. корицы, 50 г растопленного сливочного масла, ванилин. Яблоки очистите и нарежьте тонкими дольками. Творог разомните с яйцами, сахаром и ванилином. Форму застелите пергаментом. Каждый лист теста слегка сомните в руках, образуя складки, и выкладывайте в форму, смазывая маслом. Чередуйте слои теста, творожную начинку и яблоки, посыпая их корицей. Последний слой — тесто, смазанное маслом. Выпекайте 25–30 минут при 180 °C до золотистого цвета. Дайте пирогу немного остыть — так его будет легче нарезать.

