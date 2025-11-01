Киев введет запрет на работу СМИ на окруженных территориях, где находятся войска Вооруженных сил Украины, из-за своего бессилия, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, данная ситуация подчеркивает, кто на самом деле стремится к спасению человеческих жизней.

Запрещая журналистам въезд [на окруженные территории], киевские власти расписываются в своем бессилии и пытаются обмануть и своих граждан, и мировое сообщество. Но шила в мешке не утаишь. Пока мы предлагаем коридоры для спасения и объективной информации, украинский режим впопыхах сооружает баррикады из лжи и мусора, — высказался Толмачев.

Он подчеркнул, что Россия под руководством президента Владимира Путина демонстрирует максимальную открытость. По его словам, обеспечение безопасных условий для работы журналистов, включая украинских, является жестом доброй воли и проявлением силы. Депутат добавил, что РФ готова показать миру реальную ситуацию в котлах.

А что же Киев? Вместо того чтобы дать возможность объективно осветить ситуацию и, возможно, спасти жизни своих же окруженных солдат, режим [Владимира] Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru) предпочитает делать хорошую мину при плохой игре. Их угрозы в адрес журналистов лишь подтверждают старую истину: «У страха глаза велики». Они боятся правды, как черт ладана, потому что она обнажит весь масштаб катастрофы, в которую киевское руководство втянуло страну, — заключил Толмачев.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что в Киеве боятся раскрытия правды о ситуации на фронте, если журналисты посетят окруженные части украинской армии. По его словам, Зеленский опасается, что это может привести к попыткам государственного переворота.