01 ноября 2025 в 15:24

В США захотели запретить ядерные испытания

Конгрессвумен Титус предложила законопроект о запрете ядерных испытаний в США

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Конгрессвумен Дина Титус представила законопроект о запрете ядерных испытаний в США, сообщается на сайте парламентария. Она выступила против решения главы Белого дома Дональда Трампа по ядерному оружию.

Конгрессвумен Дина Титус <…> представила закон о возобновлении усилий по приостановке испытаний и усилению инициатив по контролю над вооружениями, — говорится в сообщении.

В предложении Титус указано, что Трамп противоречит договорам о контроле над вооружениями. Она добавила, что такое решение может спровоцировать другие страны на ядерные испытания.

Ранее в соцсети Truth Social Трамп сообщил, что поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. По его словам, это связано с тем, что США обладают самым большим арсеналом такого вооружения в мире. Трамп также отметил, что Россия занимает второе место по этому показателю, а Китай, хотя и отстает, имеет потенциал догнать их в течение пяти лет.

В свою очередь бригадный генерал бундесвера Клаус Виттман заявил, что слова главы Белого дома о ядерных испытаниях стали следствием недоразумения. Он предположил, что высказывание Трампа может представлять собой попытку вернуться к переговорному процессу по контролю над вооружениями.

