Раскрыто состояние матери 30 детей после ДТП с грузом для бойцов СВО

Мать-героиню прооперировали в Уфе после ДТП, в которое она попала, когда везла груз для бойцов СВО, информирует Telegram-канал Mash Batash. По данным источника, у женщины 30 детей. Ирина Вервельская везла вещи и продукты для военных.

Канал отмечает, что по дороге «Газель» врезалась в фуру и удар пришелся на россиянку. Женщину зажало в салоне, а чтобы ее вытащить, пришлось задействовать спасателей. Вервельскую доставили в Балаковскую больницу, после чего транспортировали в столицу Башкирии.

Женщине провели операцию на ноге. Пострадавшая сообщила, что все прошло хорошо. Теперь россиянке предстоит восстанавливаться в течение двух-трех месяцев.

