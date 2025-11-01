Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 15:44

Раскрыто состояние матери 30 детей после ДТП с грузом для бойцов СВО

В Уфе прооперировали попавшую в ДТП с грузом для бойцов СВО мать 30 детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мать-героиню прооперировали в Уфе после ДТП, в которое она попала, когда везла груз для бойцов СВО, информирует Telegram-канал Mash Batash. По данным источника, у женщины 30 детей. Ирина Вервельская везла вещи и продукты для военных.

Канал отмечает, что по дороге «Газель» врезалась в фуру и удар пришелся на россиянку. Женщину зажало в салоне, а чтобы ее вытащить, пришлось задействовать спасателей. Вервельскую доставили в Балаковскую больницу, после чего транспортировали в столицу Башкирии.

Женщине провели операцию на ноге. Пострадавшая сообщила, что все прошло хорошо. Теперь россиянке предстоит восстанавливаться в течение двух-трех месяцев.

Ранее в Свердловском районе Орловской области при столкновении двух автомобилей с грузовиком погибли шесть человек. В региональном МЧС сообщили, что еще двое пострадали в результате аварии.

В Москве насмерть сбили восьмилетнего ребенка на глазах у 14-летней сестры. Стало известно, что трагедия произошла, когда он шел по пешеходному переходу на Мосфильмовской улице.

ДТП
Башкирия
операции
матери
