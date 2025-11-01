Россиянам рассказали, как им оплатят работу 1 ноября

Для сотрудников с пятидневной рабочей неделей суббота, 1 ноября 2025 года, является обычным рабочим днем, который будет оплачиваться в стандартном объеме, сообщила доцент кафедры финансового контроля, анализа и аудита РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Тарасова. В беседе с РИА Новости она пояснила, что этот день не является праздничным.

Поэтому для большинства работников этот день будет оплачиваться в обычном порядке, без применения повышающих коэффициентов, поскольку он не относится к числу праздничных нерабочих дней, — сказала Тарасова.

Однако для работников с иным графиком, у которых 1 ноября считается выходным, привлечение к труду в этот день предполагает повышенную оплату или дополнительный день отдыха, отметила Тарасова. Согласно ст. 153 Трудового кодекса РФ, работа в выходной должна компенсироваться не менее чем в двойном размере.

