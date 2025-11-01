Экономист обозначил наиболее выгодный срок вкладов

На сегодняшний день россиянам гораздо выгоднее открывать короткие вклады до полугода, заявил «Газете.Ru» доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. По истечении этого срока он посоветовал заключить новый договор с актуальной ставкой.

Ставки по банковским вкладам сегодня превышают инфляцию более чем вдвое. На срок от трех до шести месяцев банки предлагают до 16% годовых. Это позволяет заработать около семи-восьми тысяч рублей со ста тысяч рублей за полгода. По вкладам на девять месяцев диапазон ставок — от 14,5% до 15,5%, на год — от 12% до 14%, — уточнил Балынин.

Он также назвал альтернативу вкладам — это накопительные счета. По ним банки начисляют проценты на остаток каждый день. Ставки бывают от 9% до 16%, однако банк может их изменить по своему усмотрению.

