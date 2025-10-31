Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 15:07

Стало известно, что грозит банкам за внезапное изменение условий кредита

Юрист Кваша: банкам грозят штрафы за внезапное изменение условий кредита

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Банкам грозят штрафы за ухудшение условий кредита без согласия заемщика, заявил «Москве 24» юрист Дмитрий Кваша. Он отметил, что таким образом организации рискуют получить судебные иски и отзыв лицензии. При этом банк вправе ужесточить условия при нарушении ряда пунктов, если это прописано в договоре.

Если было допущено нарушение со стороны клиента и это предусмотрено условиями договора, он не может ничего оспорить. Зачастую такое происходит из-за того, что заемщики не обратили внимание или пропустили мимо ушей какой-либо пункт, — отметил Кваша.

При ухудшении условий кредита он посоветовал обратиться с запросом в банк для получения официальных разъяснений. Если ответ от организации отсутствует или его аргументы несостоятельны, нужно пожаловаться в Центробанк. В крайнем случае можно обратиться в суд.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что кредиты и ипотеки в России станут доступнее уже в 2026–2028 годах на фоне снижения ключевой ставки ЦБ РФ. Он также отметил, что Центробанк ставит цель снизить инфляцию до 4%.

банки
кредиты
юристы
общество
