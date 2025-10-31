Стало известно, что грозит банкам за внезапное изменение условий кредита

Банкам грозят штрафы за ухудшение условий кредита без согласия заемщика, заявил «Москве 24» юрист Дмитрий Кваша. Он отметил, что таким образом организации рискуют получить судебные иски и отзыв лицензии. При этом банк вправе ужесточить условия при нарушении ряда пунктов, если это прописано в договоре.

Если было допущено нарушение со стороны клиента и это предусмотрено условиями договора, он не может ничего оспорить. Зачастую такое происходит из-за того, что заемщики не обратили внимание или пропустили мимо ушей какой-либо пункт, — отметил Кваша.

При ухудшении условий кредита он посоветовал обратиться с запросом в банк для получения официальных разъяснений. Если ответ от организации отсутствует или его аргументы несостоятельны, нужно пожаловаться в Центробанк. В крайнем случае можно обратиться в суд.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что кредиты и ипотеки в России станут доступнее уже в 2026–2028 годах на фоне снижения ключевой ставки ЦБ РФ. Он также отметил, что Центробанк ставит цель снизить инфляцию до 4%.