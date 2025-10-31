Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 10:44

В Госдуме рассказали, как изменятся кредиты в 2026–2028 годах

Депутат Говырин: кредиты и ипотеки в 2026–2028 годах станут доступней

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кредиты и ипотеки в России станут доступнее уже в 2026–2028 годах на фоне снижения ключевой ставки Центрального банка РФ, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, это стало основной темой обсуждения в парламенте по итогам доклада главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о денежно-кредитной политике.

Всех волнует, будут ли расти цены, не съест ли инфляция прибавку к зарплате или индексацию пенсий, насколько станут доступны ипотечные и другие кредиты? Все эти вопросы стали главными в Госдуме в ходе обсуждения доклада Набиуллиной о денежно-кредитной политике в 2026–2028 годах. Отдельно говорили про кредиты, так как стоимость займов зависит от ключевой ставки. Сейчас она — 16,5% годовых. Но по базовому прогнозу ЦБ, в следующем году «ключ» снизится до 13–15%. Это значит, что кредиты, в том числе и ипотечные, будут доступнее. В 2027–2028 годах ключевая ставка прогнозируется на уровне 7,5–8,5%, — пояснил Говырин.

Депутат также отметил, что Центробанк ставит цель снизить инфляцию до 4%. По словам парламентария, в настоящее время она находится на отметке примерно 6–7%, но постепенно уменьшается.

Ранее директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин заявил, что получить ипотеку с невысоким официальным доходом возможно при стратегическом подходе к оформлению заявки. Среди работающих схем эксперт назвал привлечение созаемщиков и увеличение первоначального взноса. Также, по его словам, можно рассмотреть для покупки более дешевое жилье или увеличить срок кредита.

кредиты
ипотеки
Центробанк
Россия
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шойгу обратился к тем, кто не верил в «Посейдон» и «Буревестник»
«Моральное омерзение»: Косачев о трансформации «Евровидения»
Полиция провела рейд в притоне снимавших порно стримеров
Золотое кольцо России: путеводитель по главному туристическому маршруту
Шойгу раскрыл, что помогает России закаляться
В Ульяновске закрыли гимназию из-за вспышки инфекции
Родителям дали советы, как привить ребенку любовь к чтению
На Урале умер депутат Букреев
Звезде сериала «Универ» грозит ампутация ноги
ФСБ ликвидировала ячейку отправлявших деньги в Киев сектантов
Российский губернатор стал рэпером
Доллар резко пошел вверх: курсы сегодня, 31 октября, что с евро и юанем
«Гнилье»: депутат о решении ЕС наказать Словакию из-за закона о двух полах
Шойгу предрек Евросоюзу скорую погибель
В Петербурге пенсионера наказали за значок в цветах украинского флага
Пышные, ароматные и румяные — идеальные яблочные оладьи
Готовлю оладьи с творогом — нежнее не бывает
Мантуров назвал главную цель утилизационного сбора в России
Пассажир припрятал премиальные ювелирные украшения в необычном месте
Трампа уличили в одном решении по России после встречи с Си Цзиньпином
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели
Общество

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.