В Госдуме рассказали, как изменятся кредиты в 2026–2028 годах

Кредиты и ипотеки в России станут доступнее уже в 2026–2028 годах на фоне снижения ключевой ставки Центрального банка РФ, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, это стало основной темой обсуждения в парламенте по итогам доклада главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о денежно-кредитной политике.

Всех волнует, будут ли расти цены, не съест ли инфляция прибавку к зарплате или индексацию пенсий, насколько станут доступны ипотечные и другие кредиты? Все эти вопросы стали главными в Госдуме в ходе обсуждения доклада Набиуллиной о денежно-кредитной политике в 2026–2028 годах. Отдельно говорили про кредиты, так как стоимость займов зависит от ключевой ставки. Сейчас она — 16,5% годовых. Но по базовому прогнозу ЦБ, в следующем году «ключ» снизится до 13–15%. Это значит, что кредиты, в том числе и ипотечные, будут доступнее. В 2027–2028 годах ключевая ставка прогнозируется на уровне 7,5–8,5%, — пояснил Говырин.

Депутат также отметил, что Центробанк ставит цель снизить инфляцию до 4%. По словам парламентария, в настоящее время она находится на отметке примерно 6–7%, но постепенно уменьшается.

Ранее директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин заявил, что получить ипотеку с невысоким официальным доходом возможно при стратегическом подходе к оформлению заявки. Среди работающих схем эксперт назвал привлечение созаемщиков и увеличение первоначального взноса. Также, по его словам, можно рассмотреть для покупки более дешевое жилье или увеличить срок кредита.