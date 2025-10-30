Названы способы получить ипотеку с небольшой зарплатой

Получить ипотеку с невысоким официальным доходом возможно при стратегическом подходе к оформлению заявки, заявил NEWS.ru директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин. Среди работающих схем эксперт назвал привлечение созаемщиков и увеличение первоначального взноса. Также можно рассмотреть для покупки более дешевое жилье или увеличить срок кредита.

Самый распространенный путь — привлечь созаемщика: супруга, родителей, других родственников с хорошими доходами. К одному договору можно подключить до четырех созаемщиков, их доходы суммируются при расчете максимального кредита. Другие способы взять ипотеку при невысоких доходах: увеличить первоначальный взнос до 30-40% (меньше платеж — меньше требования к доходу), официально подтвердить дополнительные источники заработка справками, рассмотреть более дешевое жилье или увеличить срок кредита, — сказал Тумин.

При этом эксперт подчеркнул, что созаемщики несут солидарную ответственность по выплатам и могут претендовать на долю в квартире, в отличие от поручителей.

Ранее стало известно, что с 1 февраля 2026 года изменятся правила предоставления семейной ипотеки. Будет запрещено оформление двух раздельных льготных кредитов на супругов, которые теперь должны выступать созаемщиками по одному договору. Исключение составят ситуации, когда один из супругов не имеет российского гражданства.