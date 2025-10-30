Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 15:44

Названы способы получить ипотеку с небольшой зарплатой

Финансист Тумин: ипотеку с маленькой зарплатой одобрят при наличии созаемщиков

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Получить ипотеку с невысоким официальным доходом возможно при стратегическом подходе к оформлению заявки, заявил NEWS.ru директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин. Среди работающих схем эксперт назвал привлечение созаемщиков и увеличение первоначального взноса. Также можно рассмотреть для покупки более дешевое жилье или увеличить срок кредита.

Самый распространенный путь — привлечь созаемщика: супруга, родителей, других родственников с хорошими доходами. К одному договору можно подключить до четырех созаемщиков, их доходы суммируются при расчете максимального кредита. Другие способы взять ипотеку при невысоких доходах: увеличить первоначальный взнос до 30-40% (меньше платеж — меньше требования к доходу), официально подтвердить дополнительные источники заработка справками, рассмотреть более дешевое жилье или увеличить срок кредита, — сказал Тумин.

При этом эксперт подчеркнул, что созаемщики несут солидарную ответственность по выплатам и могут претендовать на долю в квартире, в отличие от поручителей.

Ранее стало известно, что с 1 февраля 2026 года изменятся правила предоставления семейной ипотеки. Будет запрещено оформление двух раздельных льготных кредитов на супругов, которые теперь должны выступать созаемщиками по одному договору. Исключение составят ситуации, когда один из супругов не имеет российского гражданства.

ипотека
зарплаты
доходы
одобрение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине вновь призвали к ужесточению принудительной мобилизации
Назван минимальный доход для одобрения ипотеки в 2025 году
«Внезапные наследники» обманом заполучили квартиру умершей петербурженки
Российские музыкальные дроны кружат над позициями ВСУ под «Сектор Газа»
Роман с дочерью Кинчева, сын от Пожарской, Асмус: все о женщинах Янковского
Студента нашли мертвым рядом с банкой с химвеществом
У экс-владельцев «макаронной империи» отсудили квартиры
Военэксперт ответил, использует ли РФ все возможности при ударах по Украине
В России заметили, что Трамп покинул встречу с Си Цзиньпином расстроенным
Директор театра имени Вахтангова рассказал о заветной мечте Меньщикова
Появились признаки разворота Латинской Америки лицом к США
В «Буревестнике» увидели прямую угрозу неприкосновенности США
Бестемьянова заявила, что ждет возвращения Валиевой после дисквалификации
Киберполицейские объяснили, когда нужно отказаться от иностранных принтеров
Tesla отзовет более 6 тысяч электропикапов из-за одной проблемы
Купянск попал в петлю, сбегут ли ВСУ из Покровска? Как идет наступление РФ
Турецкие секреты: 7 блюд, которые покорят вашу семью с первого укуса
Массовым отравлением в петербургском колледже занялись следователи
Россиян предупредили об опасности покупки машин по «серым» схемам
Под Волгоградом перевернулась Lada с пьяным водителем
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Ужин с фаршем в одной сковороде на всю семью: тефтели с картошкой и подливой
Общество

Ужин с фаршем в одной сковороде на всю семью: тефтели с картошкой и подливой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.