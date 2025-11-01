Шестилетний мальчик выстрелил в учительницу в школьном кабинете В США шестилетний мальчик выстрелил в учительницу и пробил ей легкое

В США шестилетний школьник выстрелил из оружия в учительницу, передает Mirror. Инцидент произошел в 2023 году, однако детали стали известны только сейчас.

Педагог Эбби Цвернер получила два огнестрельных ранения — в грудь и руку. Женщина вывела других учеников из класса и только потом потеряла сознание. Учительница пережила шесть операций и провела в больнице почти две недели — пуля задела легкое.

Отмечается, что медикам так и не удалось вытащить пулю. Кроме того, у Цвернер частично парализована левая рука, а врачи поставили ей посттравматическое стрессовое расстройство. После инцидента педагог уволилась из школы и подала иск против бывшей помощницы директора Эбони Паркер на $40 млн.

Ранее во Франции мужчина несколько часов ходил с пулей в ноге, так как не сразу понял, что был ранен. По данным издания, 30-летний пострадавший был сильно пьян и лишь спустя время почувствовал боль. Мужчина обратился за помощью в ближайшее медучреждение, где сотрудники заметили пулевое отверстие на икре и вызвали экстренные службы.