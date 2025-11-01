Захарова ответила на сообщения об одобрении Пентагоном поставок Tomahawk

Поставки Tomahawk Украине не будут способствовать урегулированию конфликта и выполнению предвыборных обещаний администрации США, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала сообщения СМИ о возможной передаче США Киеву этих дальнобойных ракет, передает корреспондент NEWS.ru.

Очевидно, это доказано и нынешней ситуацией, и предыдущими годами, что милитаризацией и поставками вооружения, особенно террористическому режиму, никакого урегулирования не видать никому, — сказала Захарова.

Ранее Пентагон, как сообщили западные СМИ, одобрил поставку Украине Tomahawk. Военное ведомство якобы сочло, что передача ракет не окажет существенного влияния на оборонные запасы Соединенных Штатов, однако окончательное решение остается за президентом США Дональдом Трампом.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев отметил, что эти крылатые ракеты не представляют серьезной угрозы для российской армии, поскольку данное оружие давно было изучено специалистами ВС РФ в сфере ПВО. По его мнению, США уже приняли решение об их передаче ВСУ, но ракеты не окажут серьезного влияния на обстановку на линии фронта.