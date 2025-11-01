В Дагестане примут особенные меры после массового отравления детей В Казбековском районе Дагестана будут хлорировать воду после отравления детей

Власти Дагестана проведут хлорирование воды в Казбековском районе после массового отравления детей. Сейчас медработники совершают подворный обход, чтобы выявить всех пострадавших, сообщили в Telegram-канале местной администрации.

Все заболевшие — жители селения Дылым. <…>. Медики проводят подворные обходы для выявления возможных заболевших. Вместе с тем принято решение в качестве дополнительной меры ввести умеренное хлорирование до 5 ноября, — подчеркнули в администрации.

Власти уточнили, что в районную больницу госпитализированы шестеро детей дошкольного и школьного возраста. Еще четверо пострадавших находятся на амбулаторном лечении. Состояние всех детей оценивается как удовлетворительное, они получают необходимые лекарства.

Ранее в Санкт-Петербурге число пострадавших от отравления в колледже «Звездный» увеличилось до 20 человек. По данным на 31 октября, у заболевших зафиксировали острую кишечную инфекцию. Аналогичный диагноз поставили двум сотрудникам пищеблока компании «АУРУМ ПЛЮС». Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается, ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.