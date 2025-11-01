Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Представитель МИД России Мария Захарова высмеяла фотографию президента Украины Владимира Зеленского с военными, когда тот зачитывал доклад. По словам дипломата, военнослужащие «с радостью слушают доклад Зеленского об их успехах на поле боя». При этом на кадре можно увидеть суровое лицо сидящего напротив президента мужчины.

«Украинские военные с радостью слушают доклад Зеленского об их успехах на поле боя». Картина салом на холсте. Неизвестный художник добровольно мобилизован СБУ, — написала она.

До этого Захарова заявила, что Зеленский после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом звонил лидерам ЕС, чтобы «отчитаться», так как он находится «на дистанционном управлении» у «партии войны» Брюсселя. По ее словам, в Евросоюзе придумывают разные формулы и ухищрения для маскировки эскалации. Определенные силы в мире делают на нее ставку.

Ранее британская газета Telegraph обнародовала карикатуру на президента Украины Владимира Зеленского, высмеяв его визит в США, который не принес Киеву ничего из желаемого. В частности, на юмористической картинке можно увидеть хмурого Зеленского в белом верхе с надписью: «Я съездил в Вашингтон и получил только эту поганую футболку».

